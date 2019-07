Den Laden per Smartphone betreten und den Einkauf mittels Gesichtscanning bezahlen? Das Szenario ist angesichts der fortschreitenden Digitalisierung im Handel längts keine Zukunftsversion mehr. Beidenkt man schon an konkrete Anwendungen, wieim Gespräch mit der Lebensmittel Zeitung , dem Schwestertitel von HORIZONT Swiss, gesagt hat. "Ich stelle mir vor, dass der Kunde sich mittels Smartphone oder Gesichtserkennung beim Betreten des Marktes identifiziert." Und weiter: "Sein Einkauf, den er in eine Papiertüte gelegt hat, wird beim Verlassen des Stores in einem Rutsch gescannt und der Betrag von seinem Konto abgebucht." Noch sind das Überlegungen, auch weil es noch zahlreiche Fragen zu klären gilt, etwa die des Datenschutzes, der Sicherheit, aber eben auch, dass das Verkaufsverbot von Tabak und Alkohol an Jugendliche eingehalten wird. "Kein Kunde, der unter 18 Jahre alt ist, darf diese Produkte einkaufen können", sagt Laenzinger.Vor allem mit den angedachten Nachtöffnungen würde das Verfahren aber Sinn machen. Die Stores sollen ohne Personal auskommen. Doch auch hier gilt: Die Technik muss funktionieren, einen Schnellschuss wird es nicht geben. "Wir sind an dem Thema dran, haben aber im Markt noch nichts umgesetzt. Wenn wir damit starten, dann muss die Technik top sein und dem Kunden einen Mehrwert bieten", erklärt Laenzinger. Der Konsument müsse den Markt schnell und reibungslos betreten und ihn genauso rasch wieder verlassen können. mir