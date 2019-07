Es ist eine Masse an Texte. Allein in dersollen rund 70.000 Texte aus dem 18. und 19. Jahrhundert digitalisiert werden und anschließend der Öffentlichkeit zugänglich sein. Bei der Universitätsbibliothek Bern stehen auf der Liste rund 100.000 Bücher aus dem Zeitraum 1700 bis 1900, die Google digitalisieren soll. Der Technologiekonzern übernimmt dabei die Kosten. Und das ist entscheidend. Die Mittel der Einrichtungen würde alleine nicht ausreichen, um die Masse an Büchern via Scan zu erfassen und zu sichern.Neu ist die Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken und Google allerdings nicht. Bereits vor zehn Jahren hab es ein Projekt zwischen der(BCU). Binnen zwei Jahren hatte das Unternehmen 100.000 Bücher aus dem BCU-Bestand gesichert, wieerfahren hat.Insgesamt hat Google bislang über 7 Millionen Bücher aus den grössten Bibliotheken der Welt digitalisiert und auf seiner internationalen Plattform frei zur Verfügung gestellt. Aus dem deutschen Sprachraum waren die Bayerische Staatsbibliothek und die Österreichische Nationalbibliothek Partner in diesem Programm, in der Schweiz war es die Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne. mir