Das IMD, Institute for Management Development in Lausanne, veröffentlicht heute seine Weltrangliste zur „Digitalen Wettbewerbsfähigkeit". Die Ergebnisse für die Schweiz werden am Digital Competitiveness Summit 2022, der heute von digitalswitzerland, IMD und EPFL von 17:50 bis 21:00 Uhr auf dem IMD-Campus in Lausanne veranstaltet wird, näher erläutert. Die Schweiz klettert auf den 5. Platz von 63 untersuchten Ländern (2021: 6. Rang). Diese Position belegte sie bereits 2019, bevor die Pandemie die Volkswirtschaften insgesamt beeinträchtigte.