Über NZZone NZZone ist die agile, kompetente, inhaltsgetriebene Vermarktungsorganisation aller Brands der NZZ für Kundeninszenierungen im Premiumsegment – spezialisiert auf vertikale Angebotspakete in relevanten Themenumfeldern für passende Zielgruppen. NZZone wurde am 1. April 2020 lanciert und ist Teil des Unternehmens NZZ.

Über Audienzz Der Digital-Advertising-Spezialist Audienzz ist führender Anbieter von Premium-Umfeldern in der Schweiz. Darüber hinaus bietet Audienzz eigens entwickelte Tools und Services für den gesamten digitalen Werbemarkt. Audienzz wurde 2016 gegründet.

Das interaktive Portal wurde ursprünglich für den Online-Werbemarkt konzipiert und nun für den Print-Werbemarkt zum multimedialen Ad-Management-Tool weiterentwickelt. "Für NZZone als Vermarkter von kanalübergreifenden Angeboten ist die Adconsole ein Meilenstein", sagt, Business Director bei NZZone. "Wir können unsere Prozesse heute bedeutend effizienter abwickeln und sind deutlich agiler in der Kombination und Vermarktung von Kanälen, Produkten und entsprechenden Verticals." NZZone nutzt als erste Vermarktungsorganisation der Schweiz die Adconsole zur Abwicklung sowohl von Sponsorings wie auch Print- und Digitalwerbung. Als All-in-One-Lösung für das Management von multimedialen Werbeaufträgen ist die Adconsole speziell auf die Bedürfnisse des Werbemarktes zugeschnitten und ermöglicht eine automatisierte, medienübergreifende Prozessabwicklung. Das Portal deckt vom Customer Relationship Management (CRM) mit Marketing-Automation und Verkaufssteuerungselementen bis zur Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung alle Anforderungen ab. Dies erlaubt es Vermarktern und Publishern, Werbeaufträge noch effizienter und flexibler abzuwickeln. Gleichzeitig behalten sie jederzeit den Überblick über die laufenden Werbekampagnen und können die relevanten Dokumente wie Offerten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder Reports in einem Tool verwalten.Die Adconsole hat sich im digitalen Werbemarkt über die letzten Jahre erfolgreich etabliert. Sie wird aktuell von über einem Dutzend Publishern eingesetzt. "Mit der Erweiterung der Adconsole für den Print-Werbemarkt können nun auch Verlagshäuser, die traditionell vor allem Print-Produkte anbieten und sich zurzeit in einer digitalen Transformation befinden, von einem zeitgemässen Ad-Management-Tool zur Abwicklung ihrer Werbebuchungen profitieren", erklärt, CEO von Audienzz . "Wir sehen grosses Potenzial, Publisher im gesamten DACH-Raum von unserer innovativen Lösung zu überzeugen und arbeiten stetig an ihrer Weiterentwicklung. Aktuell testen wir eine Erweiterung der Adconsole für den Radio und TV-Werbemarkt."