Für das Modelabel Chicorée haben die Zürcher Agenturen allink und Edge5 das Konzept der VIP-Abzeichen lanciert: Die Jagd nach VIP-Abzeichen wird durch kleine Bluetooth Sender ermöglicht – Beacons, die in den Filialen platziert sind. Durch diese Beacons wird die virtuelle Welt der VIP-App mit dem realen Besuch in einer Filiale verbunden.Neu kann die VIP-Kundschaft von Chicorée bei jedem Filialbesuch VIP-Abzeichen entdecken und gewinnen. Ermöglicht wird dies durch über 200 Beacons – kleine Sender mit Bluetooth-Technik, die neu in den Chicorée-Filialen vorhanden sind. Die Beacons in den Filialen kommunizieren über Bluetooth mit der VIP-App: Jede Chicorée-Kundin mit VIP-Status kann ganz einfach über die App in der Filiale nach VIP-Abzeichen suchen und mit etwas Glück VIP-Punkte, Gutscheine oder Spezialpreise gewinnen. Das Beste: Alles wird direkt auf das VIP-Konto gutgeschrieben.2018 hat allink das VIP-Programm der Schweizer Modekette Chicorée vollumfänglich überarbeitet und seither laufend weiterentwickelt. Die VIP-Abzeichen verbinden die digitale Welt geschickt mit einem Besuch im Laden und stellen somit ein innovatives Konzept dar, welches App, Entdeckungsspiel und Filiale kombiniert. Das Ziel der neuen Funktion: Noch mehr Besuche der VIP-Kundschaft zu generieren.