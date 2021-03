Der Verein Digital Ad Trust publiziert erneut den Digital Ad Trust Report, aktuell für die Zeitperiode Q4 2020.

Leicht steigende Visibilitätswerte

Verbesserung beim Ad-Fraud

Mehr Werbungen in kritischen Umfeldern

Verein Digital Ad Trust Switzerland Die drei Verbände IAB Switzerland Association (IAB), Leading Swiss Agencies (LSA) und Schweizer Werbe- Auftraggeberverband (SWA) haben den Verein Digital Ad Trust Switzerland gegründet. Dieser setzt sich für mehr Transparenz in der Digitalwerbung ein. Der Fokus liegt hierbei auf Zertifizierung, Aufklärung und Ausbildung, insbesondere in den Bereichen Ad Fraud, Brand Safety, Visibility, User Experience (UX) und weiteren Herausforderungen im schweizerischen Digitalmarkt. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.

Im Vergleich zu Q3 2020 stiegen die Visibilitätswerte über alle Kanäle gemessen leicht auf 60.1 Prozent an. (Q3: 59.2 Prozent). Dies aufgrund einer deutlichen Verbesserung bei der via Desktop ausgelieferten Werbung. Hier wurden 61 Prozent gemessen (Q3: 57.1 Prozent). Bei Mobile sank der Wert hingegen von 61.4 Prozent in Q3 auf 59.2 Prozent in Q4.Der Sophisticated Invalid Traffic (Ad-Fraud) liegt im gemessenen Quartal erfreulicherweise bei allen Datenlieferanten unter 1.5 Prozent. Die Messungen basieren auf 4.8 Mrd. Ad Impressions und wurden bei den folgenden Publishern/Vermarktern vorgenommen: Ringier Advertising, Goldbach/TX Group, Audienzz, Watson und dem Romandie Network.Die Brand Safety-Werte werden in Zusammenarbeit mit Zulu5 erhoben. Im 2. Halbjahr 2020 ist der Anteil der Unternehmen, deren Werbung in einem potenziell kritischen Umfeld ausgeliefert wurden, von 46 Prozent (1. Halbjahr) auf 55 Prozent gestiegen. Die Detailwerte dazu: 13 Prozent der Werbeauftraggeber waren nicht betroffen, 32 Prozent lagen unter 2 Prozent (weniger als 2 Prozent der Werbeschaltungen fanden sich auf potenziell kritischen Webseiten) und 55 Prozent lagen über 2 Prozent.Der Verein Digital Ad Trust überwacht die Entwicklung von Visibilität, AdFraud und Brand Safety in der Schweiz laufend und kommuniziert die Werte quartalsweise.