Die Produktionsfirma Diener Media von Martin Diener, Moderationsleiter bei Radio Zürisee, produzierte den Sketch, in dem dieser die Hauptfigur, eine in allen Gelenken quietschende Grossmutter, selbst verkörpert.

Ab ins Altersheim

Eine letzte verzweifelte Massnahme? Stellenanzeigen in Zeitungen und auch ein Kinospot waren vergeblich. Vor zwei Wochen nun postete das Altersheim den Böndler-Clip auf Social Media. Allein auf Facebook klickten mehr als 25.000 Personen das Video an, die Reaktionen in den Kommentaren sind durchwegs positiv. Geeignete Bewerber fand das Altersheim darüber bislang allerdings auch nicht.