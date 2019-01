Die Idee dahinter basiert auf dem Grundgedanken #BetterDaysWithOrangina, die Orangina als Love Brand weiter etablieren soll, so dir Agentur. Zielvorgabe an die Agentur war nicht nur ein „einzigartiges Design“ sondern auch eine „klare und einfach transportierbare Botschaft“, die am POS, auf den Strassen und in den sozialen Medien einen grossen Impact schaffen soll. Vor allem das vielseitig einsetzbare Konzept sowie die daraus resultierenden Multiplikatoren, die Channel-übergreifend miteinander vernetzt sind, seien deshalb laut Werbekanzlei ausschlaggebend für den Gewinn des Etats gewesen.Der Start wird von einer digital geprägten Kampagne an allen grösseren Bahnhöfen der Schweiz begleitet. Für die Betreuung der Social-Media-Kanäle ist Monami Content mit an Bord. Die Umsetzungen planen und realisieren die beiden Agenturen Hand in Hand.