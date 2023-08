zVg

Seit mehr als 20 Jahren werden die besten Arbeiten der Dialogbranche beim Award des Schweizer Dialogmarketing Verbands (SDV) ausgezeichnet. Ort der Preisvergabe ist das X-TRA in Zürich.

Welche Dialogmarketing-Arbeiten haben die richtige Wirkung und das gewisse "Xtra"? Was wird Best of Swiss Dialogue? Wer nimmt Edelmetall nach Hause un