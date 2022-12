© zVg

Rund 600 Digitalmarketing-Profis kamen an der Grossveranstaltung in den Genuss von top besetzten Keynotes, lehrreichen Masterclasses und Workshops mit Best Practice zu aktuellen und brisanten Themen. Sie nutzten die Gelegenheit zum Networking im ansprechenden Ambiente des Zürcher Kosmos Kino. Der Erfolg der diesjährigen Ausgabe ist eine ausgezeichnete Ausgangslage für die DEX23 CONFERENCE am 22. November 2023.