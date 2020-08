© DPWK/Screenshot

Die Finalisten in der Kategorie Content Marketing beim DPWK

Das gab es selbst beimin den 19 Jahren seines Bestehens noch nie: eine rein virtuelle Preisverleihung. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Studierenden derin Berlin die Award-Show ins Internet verlegt.Insgesamt gab es Auszeichnungen in sieben Kategorien. Dabei holte sich diegemeinsam mit ihrer Agenturden Sieg in der Diziplin Content Marketing.Der Finanzdienstleister, der sich gegen Wettbewerber wie, die Bio Company und den Energieriesen E.ON durchgesetzt hatte, überzeugte die Jury mit seinem "Familienratgeber - Geld will gelernt sein". Dabei sollen Eltern spielerisch und leicht lernen, Kindern Finanzkompetenz zu vermitteln. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf die Zusammenarbeit mit einer Pädagogin und Gamefication. Die weiteren Preisträger sind:Kategorie Brand & Product Communication:Kategorie Corporate Communication:durchsetzen.Kategorie Employer Communication:Kategorie Event- und Live Communication:Kategorie Digital Customer Experience:Sonderpreis Kategorie Social Business Communication: