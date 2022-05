Myty Group wächst zweistellig und will weiter zukaufen

© Myty Myty will weiter wachsen. Im vergangenen Jahr erzielte das Netzwerk einen Umsatz von 57 Millionen Euro

Die Myty Group verdoppelte im vergangenen Jahr durch fünf Zukäufe ihren Honorarumsatz und erreicht aktuell einen Gesamtumsatz von 57 Millionen Euro. Das gab das Agenturnetzwerk heute bekannt. Derzeit besteht die Gruppe aus acht Agenturen mit über 400 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland und in der Schweiz. 2022 sollen weitere Zukäufe erfolgen.