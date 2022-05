© Dentsu Lara Jelinski wird neue Chief Executive Officer bei Dentsu Media in der Schweiz

Lara Jelinski hat die Führung von Dentsu Media in der Schweiz übernommen. Als neue Chief Executive Officer verantwortet sie das Mediageschäft von Dentsu in der Schweiz und alle Ergebnisse der operativen Mediamarken Carat, iProspect und Dentsu X. Sie folgt auf Jonas Eliassen, der sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb von Dentsu stellen will.