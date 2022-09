© Bild: Dentsu Karin Zimmermann übernimmt im Januar 2023 als CEO die Kommandobrücke dentsu Deutschland & DACH

Dentsu international gibt heute, 28. September 2022, die Ernennung von Karin Zimmermann zur CEO für Deutschland & DACH bekannt. Mit Wirkung zu Januar 2023 übernimmt sie die Verantwortung für das gesamte Geschäft in Deutschland sowie alle Aktivitäten und Ergebnisse in der DACH-Region. Zimmermann ist ehemalige Madeleine Fashion Group CEO, Amazon- und BCG-Managerin und bringe umfassendes Konsumenten-Know How und Erfahrung in digitaler Transformation ein, schreibt Dentsu in der heutigen Mitteilung. Sie folgt auf die ehemalige Deutschland- und DACH-CEO Ulrike Handel, die dentsu international im Oktober 2021 verlassen hat.