Auf gute Nachbarschaft

Die Köpfe hinter der Kampagne © Denner Denner: Rémy Müller (Leiter Marketingkommunikation & E-Commerce), Pascal Trütsch (Stv. Leiter Marketingkommunikation)





Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht, Leandro Disler (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Angela Cristofari, Cornelia Nünlist (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie)





Fotograf: Timmo Schreiber





Take/All In Production: Produktion





Im Morgenmantel mal schnell zum Supermarkt, um Gurken zu kaufen? Oder hundemüde mal schnell um die Ecke eilen, um Windeln zu holen? Es sind Alltagseinkaufssituationen, die Denner und Thjnk Zürich in ihrer aktuellen Out-of-Home-Kampagne aufgreifen.Die Motive, die in der ganzen Schweiz zu sehen sind, haben Humor und Esprit und dürften in den kommenden Wochen im öffentlichen Raum auffallen. Die zentrale Botschaft wird jedenfalls gut sichtbar: Egal, was Dir gerade im Haushalt fehlt, bei Denner gibt es alles. Die Detailhändlerin ist - jedenfalls für die Werber - die perfekte Nachbarin, was aber nicht nur am Angebot liegt, sondern vor allem an den über 830 Filialen, die in der Schweiz existieren. Diese geben dem Claim "Nah bei Dir" eine hohe Glaubwürdigkeit.