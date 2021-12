© zVg

Seit fünf Jahren engagieren sich Denner und IP-SUISSE partnerschaftlich für nachhaltig produzierte Lebensmittel. Mit einer Produktspende an den gemeinnützigen Verein Tischlein deck dich wollen die beiden Partner auch dieses Jahr einen Beitrag zur Solidarität leisten. In den Wintermonaten werden wöchentlich 1000 Einkaufstaschen an Menschen verteilt, die am Existenzminimum leben.