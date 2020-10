Mehr zum Thema

Mediaschneider

Philipp Sauber neu im VR der Hoy AG

Die Hoy AG ist die amtierende «Digital Agency of the Year», hat seit ihrer Gründung im Jahr 2016 ein fulminantes Wachstum hingelegt und zählt heute bereits über 40 Mitarbeitende. Hoy unterstützt eine Vielzahl von renommierten Schweizer Unternehmen in den Bereichen Advertising- und Daten-Technologie.