Ab sofort kann man seinen Verlauf auf YouTube automatisch löschen.

Google hat die Datenschutzbestimmungen angepasst und erlaubt den Usern nun ihren Verlauf zu löschen. User können diesen Vorgang in den Optionen selbst durchführen oder einen bestimmten Zeitraum einstellen, in dem ihre zuvor gesehenen Videos noch gespeichert werden. Am Ende dieses Zeitraumes leert YouTube den Verlauf automatisch. Mit dieser Funktion soll mehr Transparenz geschaffen werden.