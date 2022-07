Rock Antenne geht in Zürich auf Sendung

© Rock Antenne Rock Antenne weitet sein Sendegebiet aus. Ab 1. August ist der Sender via DAB+ in der Region Zürich empfangbar

Nach Österreich startet Rock Antenne jetzt auch in Zürich. Ab dem 1, August ist der Sender, der zur Antenne Bayern Group gehört, via DAB+ in der Metropolregion. Über den Kanal 9D sollen 1,3 Millionen Menschen erreicht werden.