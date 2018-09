Das 5-Sterne-Hotel Park Hyatt Zürich hat Curate mit der Erstellung von Social Content in Form von Fotografie und Video für die Kampagne "#LuxuryIsPersonal" betraut. Für die Umsetzung des Video-Clips hat sich das junge Kollektiv ganz auf die Bedürfnisse von Mobile-Nutzern eingelassen und deshalb für Park Hyatt Zürich

Der emotionale Kampagnen-Film macht auf ein individuell buchbares Luxus-Erlebnis aufmerksam, welches Park Hyatt Zürich speziell für Gäste mit besonderen Ansprüchen entwickelt hat. Realisiert wurde der Film gleichzeitig für eine querformatige Desktop- wie auch eine hochformatige Mobile-Verwendung.

“Vertical Videos” als Antwort auf Mobile First

© zvg.

Der Vorteil von “vertical Video”: Der Nutzer muss sein Handy nicht mehr drehen, um den Video-Clip in voller Grösse anschauen zu können. Für Carrie Meier-Ho von Curate führt im Zeitalter der mobilen Internetnutzung kein Weg an dem neuen Format vorbei: “Hochformatige Videos sind die logische Antwort auf Mobile First und die stark zunehmende Bedeutung von Instagram Stories und Instagram TV in der Produkt- und Markenkommunikation. Mit 'vertical Videos' können wir für Marken eine völlig neue Dimension des Storytellings auf mobilen Geräten umsetzen."

Über Curate Um der Nachfrage nach hochwertigen Markenauftritten in den sozialen Medien nachzukommen, haben die drei Zürcher Blogger Carrie Meier-Ho (36), Oliver Lips (25) und Moritz Lips (23) im Oktober 2017 Curate gegründet. Sie nenen die Agentur auch "das erste Social Media Content Kollektiv der Schweiz". Das Team macht seine langjährige Expertise in Blogging und Social Media für Unternehmen und Marken zugänglich und entwickelt für sie Social Media Content.



Carrie ist Teilhaberin des Zürcher Food- und Travelblogs “Harrys Ding”. Sie hat den Blog massgeblich mitgeprägt und das Instagram-Profil @harrysding zu einer vielbeachteten Referenz im Food- und Reisebereich gemacht. Die Brüder Oliver und Moritz Lips sind mit ihrem Fashionblog “Lips Brothers” in den Fokus von Luxusmarken gerückt und standen unter anderem für die Schaffhauser Uhrenmarke IWC und das Kleiderlabel Hugo Boss vor und hinter der Kamera. Auf Instagram sind sie mit dem Profil @thelipsbrothers unterwegs.



Zusätzlich zu Park Hyatt Zürich und TCS haben bereits weitere Marken wie Bucherer AG, Miele AG, The Dolder Grand und Small Luxury Hotel Ambassador à l’Opéra das Curate-Kollektiv mit der Konzeption und Realisation von Social Content betraut.

Oliver Lips, bei Curate verantwortlich für die filmische Umsetzung, ist von den Möglichkeiten des neuen Formats begeistert: Snapchat habe als Erster hochformatige Videos eingeführt, weil Handys ja hochformatig in der HAnd gehalten werden. Instagram Stories und Instagram TV sowie Youtube seien gefolgt. "Dank Hochformat kann der ganze Bildschirm genutzt werden, was im Querformat unmöglich ist. So kommt die Botschaft auf mobilen Geräten viel stärker zur Geltung."

Damit das Video im Hoch- wie auch im Querformat verwendet werden kann, müssen bereits bei der Produktion die entsprechenden technischen Anforderungen berücksichtigt werden.