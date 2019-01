Auch dieses Jahr nimmt sich eine Fachjury mit Vertretern von Kreativ- und Media-Agenturen sowie Werbeauftraggebern der Beurteilung der eingereichten crossmedialen Kampagnen an. Als Präsident des 13-köpfigen Gremiums fungiert Marco Taborelli, Inhaber von Marco Taborelli Consulting.



Fachjury Goldbach Crossmedia Award 2019 Heiko Brunner, Senior Consultant, XCG Executive Consulting Group AG

Christoph Bürge, CEO, Metzger Rottmann Bürge Partner AG

Karin Estermann, Executive Creative Director / Inhaberin, Inhalt & Form

Simon Flatt, Leiter Media, Coop Genossenschaft

Silvio Frei, Leiter Marketing, newhome.ch AG

Sarah Hiltebrand, Creative Director & Geschäftsführung, Die Antwort AG

Pam Hügli, Geschäftsführerin/Partner, Serviceplan Suisse AG

Isabelle Jubin, Client Service Director, WIRZ Communications AG

Manfred Kluge, Chairmann D-A-CH, Omnicom Media Group Schweiz AG

Dennis Lück, Chief Creactive Officer, Jung von Matt/Limmat AG

Benjamin Moser, Managing Director Clients, MediaCom Switzerland

Thorsten Schapmann, Leiter Marketing CH, Beiersdorf AG

Jury-Präsident: Marco Taborelli, Inhaber von Marco Taborelli Consulting

Bei der Bewertung der Wettbewerbsbeiträge durch die Juroren stehen die intelligente Vernetzung und die Strategie des crossmedialen Einsatzes sowie die Effizienz des Medieneinsatzes im Fokus. Der Innovationsgrad einer Kampagne und schliesslich der Gesamteindruck fliessen ebenso mit in die Bewertung ein. Die Gewinner erhalten ihre Auszeichnungen an der Award Night von „Best of Swiss Web“ am 17. April 2019 in der Samsung Hall in Dübendorf.Die eingeschickten Arbeiten müssen 2018 in der Schweiz, Deutschland oder Österreich publiziert worden sein. Interessenten können ihre Arbeiten auf der Website des Best of Swiss Web Awards unter www.bestofswissweb.ch hochladen, auf der auch die Kategorie „Goldbach Crossmedia Award“ zu finden ist. Weitere Infos zum Goldbach Crossmedia Award unter goldbach.com/ch/de/events/crossmedia-award . ems