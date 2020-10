„Mit CSX bringen wir die Expertise und das umfassende Leistungsangebot der Credit Suisse mit der Benutzerfreundlichkeit einer rein digitalen Bank zusammen damit man keine App mehr braucht, die Bank spielt, sondern nur noch eine Bank, die sich wie eine App anfühlt.“ Credit Suisse CMO Roman Reichelt Teilen

© zvg

„Matchentscheidend war es, die bestehenden Stärken der Credit Suisse in einem neuen Kontext zu interpretieren und anzuwenden. So konnte eine neue Produktmarke mit hoher Charakteristik und differenzierender Eigenständigkeit entstehen.“ Chris Steinacker, Geschäftsführer Hotz Brand Consultants Teilen

„So werden in allen Werbemitteln konkrete und teils auch herausfordernde Fragen an die alte Bankenwelt gestellt, welche wir von der Credit Suisse dann genauso konkret beantworten: Klar geht das.“ Judith Schulte, Head Marketing Initiatives & Advertising Teilen

© zvg

Werbemittel der CSX-Marketingkampagne

Herzstück der Kampagne ist dieser Spot

CSX-App: Kampagne zum Launch

Team Credit Suisse Roman Reichelt (Chief Marketing Officer); Judith Schulte (Head Marketing Initiatives & Advertising); Anja Herrmann (Head Marketing Private Clients); Marisa Piffari, Susanne Bill, Kendra Überholz (Marketing Private Clients); Tanja Klotz (Media Strategy & Planning); Thierry Pool (Head Digital, Content & Data Marketing); Simon Bietenhader, Melanie Rosner (Online Campaigns & Projects); Dang Nguyen (COO, Head Marketing Strategy & Analysis); Nicole Fuchs, Lauren Meister (Strategy & Planning)

Team thjnk Zürich Alexander Jaggy (GF Kreation); Adrian Merz, Torben Otten, Georg Baur (Creative Direction); Lukas Amgwerd (Text); Lukas Frischknecht, Leandro Disler (Art Direction); Calvin Kröhne (Digital Direction); Andrea Bison (GF Beratung); Marie Vuilleumier, Angela Cristofari (Beratung); Gordon Nemitz (GF Strategie)

Team Hotz Brand Consultants Chris Steinacker (GF, Head of Strategy); Patrick Ensslin (Brand Experience Director); Selina Zeder (Brand Impact Manager); Marc Übelhart (Brand Designer); Louise Riis Ruggaber (Senior Brand Designer), Daniel Severin (Senior Brand Interaction Designer); Djamel M’Rad (Brand Interaction Designer)

Weitere Partner Pumpkin Film: Martin Werner (Regie); Jan Mettler (Kamera); Per Kasch (Fotograf); Stefanie Brand (Producer); Claudia Brand (Postproduction Producer); Rasmus Bille Bahnke (Musik); Ballad (Sound Design); Jingle Jungle (Tonstudio); BaconX (Grading/VFX); Südlich-t (Online); Media: MediaCom, Webrepublic, Swiss Online Publishing

Mit den Produkten «CSX» und «CSX Young» bringt die Credit Suisse ein, wie es in der Mitteilung steht, völlig neues Digital-Angebot auf den Markt: Sämtliche Bankgeschäfte können via App auf dem Smartphone getätigt werden. Wer die App runterlädt, eröffnet direkt via Smartphone ein CHF-Privatkonto – komplett papierlos. Dazu bekommt man eine onlinefähige Debit Mastercard für kostenlose Auslandtransaktionen sowie diverse Self-Service-Funktionalitäten aus den Bereichen Anlage oder Vorsorge. In den kommenden Monaten wird das Angebot zudem stetig erweitert.Für die Entwicklung und die Realisierung der neuen Produktmarke arbeitete Credit Suisse eng mit Hotz Brand Consultants zusammen. Für die neu kreierte Identität von CSX, das Naming und den Look & Feel waren die etablierten Stärken der Marke Credit Suisse der Ausgangspunkt.Hotz Brand Consultants entwickelte nebst der Markenstrategie und -architektur auch das Design für CSX und arbeitete intensiv mit dem UX/UI Team der Credit Suisse an der digitalen Erlebbarkeit von CSX.Für die holistische Lancierungskampagne setzte die Credit Suisse wie schon bei ihrer «Bank für Unternehmer»-Kampagne auf die Agentur thjnk Zürich. Zusammen mit ihr wurde eine aus Kundensicht gedachte Kampagnen-Plattform entwickelt. Die Frage «Könnt ihr nicht ein bisschen weniger Bank und ein bisschen mehr App sein?» ist dabei einerseits die Stimme der Zielgruppe und andererseits das Mindset, auf der sämtliche Werbemassnahmen aufbauen.Das Herzstück der Kampagne ist der Film «Customer Call», der mit Regisseur Martin Werner komplett in der Schweiz umgesetzt wurde. Die einzelnen Vignetten des Films und der Print-Umsetzungen sind eigenständig – und zugleich eine augenzwinkernde Hommage an bekannte Szenen aus der Popkultur.Die 360-Grad-Kampagne startet Ende Oktober auf der Awareness-Ebene, läuft weiter über die Consideration-, bis hin zur Performance-Ebene Mitte Januar des nächsten Jahres. Neben TV, OOH und POS kommen diverse nach Zielgruppen segmentierte und datengetriebene Digital- und Social-Werbemittel zum Einsatz, flankiert von Content Partnerschaften und einer Influencerkampagne.