Remy Fabrikant, CEO, studierte in Zürich, St. Gallen und Berlin und leitet heute Team Cosmo, Zürich, ein Unternehmen der WPP PLC Group. Er hat 41 Jahre Erfahrung in Werbung und Media und ist Autor zweier Fachbücher. Er ist Vorstandsmitglied des Art Directors Club Schweiz und des Verbands der Kommunikations Strategen und doziert an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Während seiner Karriere gewann er mehr als 400 Auszeichnungen. Darüber hinaus ist einer seiner Werbespots Teil der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Remy begann seine Karriere als Art Director bei Advico Young & Rubicam.