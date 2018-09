© HORIZONT

Markus Mehr, Geschäftsleiter und Inhaber von Creative Media , übernimmt den Vermarktungsauftrag von Hans Hofmann, Verwaltungsrat und Managing Partner bei hans hofmann & partner, der HORIZONT Swiss seit dem Start in der Schweiz vor mehr als zwei Jahren begleitet hat. „Wir sind Hans Hofmann sehr dankbar für seine tatkräftige Unterstützung und engagierte Vernetzung in den ersten zwei Jahren von HORIZONT in der Schweizer Kommunikations-Szene“, sagt Peter Gerich, Verlagsleiter bei HORIZONT: „HORIZONT wird Hans Hofmann auch in Zukunft eng verbunden bleiben – nicht zuletzt durch die Weiterentwicklung des HORIZONT Swiss Leaders Dinners“. Bestehen bleibt zudem die exklusiven Partnerschaft mit dem Stellenportal Jobsource Die Creative Media GmbH wurde im 2003 gegründet und hat sich kontinuierlich zum Spezialisten für nationale Vermarktung und Verlagsdienstleister entwickelt. Die Agentur hat ihren Sitz in Affoltern am Albis im Kanton Zürich, beschäftigt insgesamt 5 Fest- und 3 Teilzeitangestellten, projektbezogen mit einem Stab von Freischaffenden (Redaktion, Grafik, Programmierung) und arbeitet grundsätzlich aus und in der ganzen Schweiz. Creative Media nimmt zudem für verschiedene ausländische Verlage die Verlagsrepräsentanz in der Schweiz und in Liechtenstein wahr. Die Vermarkterin ist unter anderem für Titel aus den Verlagshäusern Ringier, AZ Medien und Tamedia sowie die AMAG tätig.ems