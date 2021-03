Mehr zum Thema

Corona-Studie von Marketagent Schweiz

Menschen wollen sich wieder unbeschwert treffen können. Punkt.

Marketagent.com Schweiz führte im Januar im Angesicht möglicher Lockerungen der Corona-Einschränkungen eine repräsentative Online-Umfrage unter 755 Personen in der Deutschschweiz im Alter von 14 und 74 Jahren durch. Das wenig überraschende Fazit: Die Vorfreude auf "back to normal" ist gross. Sich unbeschwert treffen und reisen können stehen an erster Stelle.