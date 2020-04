© Vaudoise / Screenshot Vaudoise hilft KMUs in der Krise

Der nächste Versicherer kommt Kleinunternehmen und Selbständigen in der Corona-Krise entgegen. DNach der Lancierung der Unterstützungsplattform DireQt in Zusammenarbeit mit QoQa hat die Vaudoise nun entschieden, die Mieten von Geschäftskunden zu reduzieren, aufzuschieben oder ganz zu erlassen, wenn sie sich in einer prekären Lage befinden.