Sie stehen bereit, um medizinisches Personal in Zürich sicher nach Hause zu bringen

Wenn die Corona-Pandemie eines Tages wieder abflacht und die Menschen langsam wieder in ihren Alltag zurückkehren, werden sie sich an die Marken erinnern, die in der Hochphase der Pandemie geholfen haben. Da sind sich viele Markenstrategen sicher.Diese Hoffnung motiviert derzeit viele Unternehmen, sich an verschiedenen Stellen zu engagieren.engagiert sich weltweit auf unterschiedliche Art und Weise. Von Spenden, über gestreamte #Audi-Together Konzerte oder schnelle, unbürokratische Maßnahmen in den Regionen, die Hilfskräfte entlasten sollen. Jetzt fügt Audi Schweiz dem Katalog ein weiteres Kapitel hinzu. Die Vier-Ringe Division derorganisiert für Ärzte und Pflegerinnen des Waid und Triemli Spitals in Zürich nach Feierabend einen Hero Shuttle Service. Den Fahrdienst in einem Audi e-tron leisten dabei freiwillige Mitarbeiter der AMAG.Entstanden ist die Idee nach einer Umfrage unter den Mitarbeitern in beiden Häusern, wie Audi die insgesamt 4000 Personen bei ihrer Arbeit am besten unterstützen könnte. Die Mehrheit des Personals signalisierte, dass sie einen Shuttle Service begrüßen würden. Zum einen, um nicht öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu müssen. Zum anderen, um möglichst flexibel zu bleiben. Pflege und medizinische Hilfe richten sich nicht immer nach Fahrplänen. "Wir schätzen dieses grosszügige Angebot sehr. Es hilft unseren Mitarbeitenden in der Coronakrise, nach der Arbeit möglichst sicher nach Hause zu kommen", erklärt, Spitaldirektor Stadtspital Waid und Triemli. Für den kostenlosen Fahrdienst nutzt Audi Schweiz bereits registrierte Audi e-tron Modelle aus der Marketingflotte. Die Modelle haben alle schützende Trennwände. Die Fahrzeuge werden nach jeder Fahrt desinfiziert. Und Fahrer und Insassen tragen während der Fahrt einen Mundschutz. Dadurch sollen Fahrer und das medizinische Personal geschützt bleiben.Derweil wird am Ostersonntag die ersten Versteigerungen bei #Audi4Heroes enden. Vor gut einer Woche hatte Audi gemeinsam mitunddie Aktion gestartet, mit der Solidaritätsprojekte für Familien aus dem Gesundheitswesen unterstützt werden. Dazu versteigert die Premiummarke gemeinsam mit Audi-Markenbotschaftern einzigartige Erlebnisse und Lieblingsstücke der Sportler. Unter anderem könnten morgen mit etwas Glück folgende Preise in einem Osternest landen: die original Skischuhe vonaus seinem Erfolgsjahr 2010. Ein Wochenende mit dem Audi e-tron inklusive eines R8 e-tron Rennstrecken-Erlebnis.