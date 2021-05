Für jeden den passenden Grund

Überzeugen, informieren, aktivieren

Die "Power of One" im Einsatz für alle.

Es gibt natürlich nicht den einen Grund, mit dem sich die gesamte Bevölkerung überzeugen lässt: Während man die einen mit wirtschaftlichem Aufschwung oder der Entlastung unseres Pflegepersonals erreicht, sind für andere die Aussicht auf eine Ferienreise und das Relaxen am Strand viel überzeugendere Argumente. Mit über 30 Sujets liefert die Kampagne deshalb gute Impfgründe aus allen Lebensbereichen und für zahlreiche Interessensgebiete: Vom Nachtleben über Sportanlässe, hin zu Freizeitaktivitäten und dem Kulturbetrieb bis zur Wirtschaft im Allgemeinen ist alles mit dabei. Auch regionale Sujets wurden kreiert, um noch relevanter für die jeweiligen Zielgruppen zu sein.Doch auch die vielseitigste Impfkampagne ist nur so gut, wie die Ergebnisse, die sie erzielt. Eine Aktivierung in drei einfachen, informativen Schritten sorgt für eine leicht verständliche und direkte Begleitung hin zur Impfterminvereinbarung auf zh.ch/coronaimpfung , Creative Director bei Publicis Zürich, führt aus: "Für die Kampagne waren uns zwei Dinge zentral: Erstens sollte jeder und jede sie auf den ersten Blick verstehen können. Man soll sich impfen. Egal wofür. Und so geht’s. Mehr geradeheraus geht nicht. Und zweitens wollten wir, dass sich alle auf irgendeiner Ebene von der Kampagne angesprochen fühlen. Sei dies aus altruistischen oder egoistischen Gründen. Mit unseren einfachen, aber vielfältigen Botschaft, den verständlichen Informationen und den klaren Handlungsaufforderungen hoffen wir, das Impfziel des Kantons Zürich in Windeseile zu erreichen."Die Kampagne sei ein weiteres Bilderbuchbeispiel für die "Power of One" der Publicis Groupe, so, Managing Director von Publicis Zürich: "Durch das harmonische und nahtlose Zusammenspiel von Strategie, Kreation, Media und Produktion – mit tatkräftiger Unterstützung von Bernet PR – konnte sie innert weniger Wochen realisiert werden. In dem Wettlauf gegen die Zeit, in dem wir uns alle befinden, ist dies natürlich von entscheidender Bedeutung. Der Hauptfokus der Kampagne liegt dabei klar auf den digitalen Kanälen. Mit einem dynamischen Setup, bei welchem Werbemittel automatisiert zusammengesetzt und ausgespielt werden, können wir ideal auf die verschiedenen Interessen und Zielgruppen eingehen, laufend optimieren und auch während der Kampagne einfach Anpassungen vornehmen."Verstärkt wird der Impfpush des Kantons durch Plakate, DOOH, Radio und Medienkooperationen. Die Kampagne startete am 17. Mai – wie lange sie zu sehen sein wird, hängt vom Fortschritt der Durchimpfung ab.