Für Sommerfreunde und Sonnenanbeterinnen lohnt sich zurzeit der Einkauf bei Coop besonders. In der aktuellen Sammelaktion des Detailhändlers gibt es alles, was den Schweizer-Ferientag in der Badi, am Seeufer oder im Park zum Vergnügen macht: Schwimmringe, Picknickdecken und Trinkflaschen im knallbunten Tropical-Design, elegante Hamam- Strandtücher, Badminton-Sets und sogar Kubb-Spiele sind als Sammelprämien mit dabei.

Entsprechend sommerlich-bunt wurde die begleitende Kampagne von Valencia Kommunikation gestaltet und bereits der Promotionsname "Sommer, fertig, los!" macht Lust, direkt in die Sommerzeit zu starten. Die Palette an Werbemassnahmen ist vielfältig und reicht von POS- und OOH-Massnahmen über Dialog bis hin zu Online in einem abgestimmten Mix aus digital und Print.Für das Bewegtbild setzte Valencia auf eine besondere Spot-Idee. "Uns war es wichtig, dass der Spot in seiner Produktion und in seiner Aussage mit den aktuellen Pandemie-Massnahmen konform ist", meint Creative Director Tommy Schilling. So entstand der Plan, ihn als eine Art Bühnenproduktion zu realisieren, der die Models in einem Sommer-Setting agieren lässt, ohne wirklich eine Badi oder ähnliches zu zeigen. Der fröhlich-bunte Spot wurde für den TV- und Online-Einsatz auf diverse Formate angepasst. Zusätzlich wurde während des Drehs eine Anleitung für das Kubb-Spiel gefilmt, welche als separater Erklärfilm eingesetzt wird.Die Sammelaktion "Sommer, fertig, los!" läuft von Freitag 21. Mai bis Sonntag 4. Juli 2021 bei den Coop Supermärkten und verschiedenen Partnerformaten.