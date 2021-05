Der "Tag der guten Tat" lenkt die Aufmerksamkeit auf das freiwillige Engagement von Einzelpersonen, Familien, Vereinen oder Organisationen in der Schweiz. Gerade auch in der aktuellen Zeit ist gesellschaftliches Engagement von grosser Bedeutung. Es sind die kleinen und grossen Taten, die den Alltag ausmachen und ein Zeichen für die Solidarität setzen. Auch am zweiten "Tag der guten Tat" stehen die viele guten Taten und damit das Engagement für die Gesellschaft und Umwelt im Zentrum.

© Kistler Group, Axel Linge

Pro Infirmis erfasst an vier Standorten in der Schweiz zusammen mit Betroffenen und der Bevölkerung Informationen zur Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden.

Mitmach-Aktionen der sechs Hauptpartner

© SRK

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) bietet die Möglichkeit zur Blutspende an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Interessierte können direkt vor Ort oder nach telefonischer Voranmeldung am Tag der guten Tat Blut spenden und Leben retten – oder sich für ein späteres Datum anmelden.

© WWF Schweiz:

Der WWF organisiert zahlreiche Umwelteinsätze in der Deutschschweiz und in der Romandie. Helfen Sie mit, ein Waldrand aufzuräumen oder ein Flussufer von Abfall zu befreien. Alle Einsätze werden in Kleingruppen mit einem adäquaten Schutzkonzept umgesetzt.

Gute Taten in den Coop-Verkaufsstellen

Gemeinsam für den #TagDerGutenTat

Die sechs Partner des "Tag der guten Tat", das(SRK), der, die, dieundorganisieren am 29. Mai unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmassnahmen 43 Mitmach- Aktionen in der gesamten Schweiz. Gemeinsam mit dem WWF können sich Freiwillige an Umwelteinsätzen beteiligen und beispielsweise in Zürich Abfälle entlang des Sihlufers einsammeln. Das SRK bietet an verschiedenen Standorten wie zum Beispiel Basel und Luzern die Möglichkeit zur Blutspende an. Die sozialen Organisationen Schweizer Tafel und Tischlein deck dich nehmen bei ausgewählten Coop-Supermärkten lang haltbare Lebensmittel entgegen, die armutsbetroffenen Menschen in der Schweiz zugutekommen. Getreu ihrem Bestreben "Jeden Tag eine gute Tat" engagieren sich die Abteilungen der Pfadibewegung Schweiz am 29. Mai für die Gesellschaft und die Umwelt. Pro Infirmis erfasst zusammen mit Freiwilligen Informationen zur Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden für Menschen mit Behinderungen. Mehr über die zahlreichen Mitmach-Aktionen der Hauptpartner des "Tag der guten Tat" erfahren Sie unter www.tag-der-guten- tat.ch/mitmachen In über 2 000 Coop-Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern und Verkaufsstellen der Coop- Fachformate wie Coop Bau+Hobby, Christ Uhren & Schmuck, Fust, Import Parfumerie, Interdiscount, Livique, Lumimart, The Body Shop und Coop Vitality vollbringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 29. Mai gute Taten. Mit Kaffee und Gipfeli, einem Grillstand oder einer kleinen Aufmerksamkeit überraschen sie die Kundinnen und Kunden. Auch Coop-Produktionsbetriebe wie Halba, die Reismühle Brunnen, Bell Food Group oder Steinfels Swiss engagieren sich am "Tag der guten Tat".Jede und jeder kann mitmachen und die guten Taten mit dem Hashtag #TagDerGutenTat auf den Sozialen Netzwerken teilen. Coop veröffentlicht Beiträge, die mit #TagDerGutenTat auf Social Media geteilt werden, laufend unter www.tag-der-guten-tat.ch/aktuelles . Auf dieser Webseite und auch im Live-Ticker von «20 Minuten» werden am 29. Mai gute Taten gesammelt, welche die Schweiz bewegen.