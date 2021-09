Es ist sowohl Zeitgewinn als auch eine Chance. Und zwar eine, um mögliche neue Post-Cookie-Ansätze über einen längeren Zeitraum zu testen, zu optimieren und so unsere Kunden und Zielgruppen mit sinnvolleren und relevanteren Inhalten zu versorgen. Und gleichzeitig lässt uns die Entscheidung von Google die Hoffnung beibehalten, dass grosse Plattformen und Netzwerke während dieser verlängerten Übergangsphase zur Privacy-First-Ära Lösungen erarbeiten, welche die Privatsphäre von Menschen auch so gewährleisten können, wie das erwartet und gewünscht wird.Es ist ein laufender und sehr agiler Prozess, der noch von vielen, sich stetig verändernden Unbekannten begleitet wird. Als Bank Wir haben wir aber unsere Kunden schon immer in den Mittelpunkt gestellt und Innovationen entwickelt, um sie dort abzuholen, wo sie sind und wo sie interagieren wollen. Immer mit dem Fokus auf die Attribute persönlich, sympathisch und unternehmerfreundlich. Und das wollen und werden wir auch auf eine datenschutzfreundliche Weise erreichen. Und zwar über neue, kreative Ansätze, einem Umdenken in der Kampagnenplanung und dem Targeting sowie einer zurückhaltenden Datenerhebung. So bieten wir auch weiterhin ein crossmediales, wertvolles und personalisiertes Erlebnis. Basis dafür bilden sowohl neue Kompetenzen im Team als auch die Etablierung eines First-Party-Tracking-Setups, über das wir selbst die Kontrolle haben.Es wird nicht möglich sein, Tools der grossen Plattformen aussen vor zu lassen. Wir setzen deshalb auf serverseitige Tracking-Methoden, Daten von Erstanbietern und unsere eigenen First-Party-Daten, um unser Verständnis für unsere Kunden auf verantwortungsvolle Weise beizubehalten und zu erweitern. Um darüber einen vollständigen Blick auf jede Kundeninteraktion zu erhalten, setzen wir auf eine Customer Data Platform, mit welcher wir diese Daten verbinden, konsolidieren und bereinigen. So ermöglichen wir uns nicht nur eine komplette Sicht auf die Kundenaktivitäten, sondern können auch auf eine transparente Art und Weise darlegen, welche Daten wir zu welchem Zweck erfassen.Die Umfrage ist Teil des aktuellen Schweiz-Reports von HORIZONT Swiss. Die Ausgabe kann man sich hier kostenlos downloaden