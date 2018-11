© zvg

Kein Problem: Die zu bewerbenden Produkte werden ausgewählt....

Über Converto Converto, ein Schweizer Anbieter für Online Performance-Marketing, bietet den Werbeauftraggebern mit eigenentwickelten Werbelösungen die Möglichkeit, ihre Botschaft auf über 450 Schweizer Seiten auszuliefern. In der Schweiz arbeiten über 250 Advertiser und Agenturen mit Converto zusammen.

...und schon ist ein Video erstellt

"Feed Based Video" nennt Converto das neue Videoformat, und die Technik dahinter "Live Video Rendering Technologie". Und so funktioniert sie:Die Produkt- oder Servicedaten eines E-Shops oder Retailers werden mittels Daten-Feed automatisch in die Converto-Plattform importiert. Der E-Shop oder Retailer-Katalog ist dadurch eins zu eins in der Converto Plattform gespiegelt. Der Werbetreibende wählt nun in der Converto-Plattform die Produkte oder Services aus, die in seinem Feed Based-Werbevideo angezeigt werden sollen. Mit wenigen Klicks werden die Produkte direkt in das von Converto erstellte Video-Template eingespielt. Dabei rechnet das System so schnell, dass innerhalb von Sekunden ein perfektes Werbevideo entsteht, bei dem das Produkt, vielleicht auch einige Details oder Animationen sowie der Produktename und der Preis angezeigt werden. Je nach dem, was dem Wertreibenden an Bildmaterial zur Verfügung steht, stehen im Video mehr oder weniger Möglichkeiten und Spielarten offen.So oder so: Schon kurz danach sieht der Nutzer dann auf Schweizer Publisher Seiten das neuste Werbevideo des Advertisers mit den aktuellsten Produkten oder Angeboten.Doch damit nicht genug: Die Produkte im Werbevideo sind einzeln anklickbar und leiten den Nutzer direkt zur hinterlegten Angebotsseite weiter. Der Werbetreibende kann die Produktauswahl für das Video innerhalb der Converto-Plattform selbst vornehmen oder vollautomatisch steuern lassen. Das Targeting der Nutzer erfolgt auf Basis von Convertos Algorithmen, die rein auf Schweizer Daten basieren. Da zudem jedem Produkt oder Service automatisch eine eigene Click-URL zu einer Landingpage hinterlegt ist, wird so der Nutzer direkt zur Conversion geführt, heisst es in einer Mitteilung.Über diese Technologie können alle gängigen Video-Formate wie Pre-Roll, In-Read, In-Stream oder Out-Stream bedient werden. Sie werden je nach Kampagnenziel oder -budget eingesetzt und dank Direct Tag Integration auf Schweizer Webseiten direkt abspielbar. Auch Social-Media Kampagnen (insbesondere Facebook und Instagram) sind für das neue Video-Produkt buchbar. Die Video-Kampagnen werden von Convertos Key Account Management Team begleitet. Converto garantiert denn auch "eine 100prozentige brand-safe und hochwertige Umgebung" für diese Video-Kampagnen.Hier finden Sie ein Demo-Video