Uwe Ochsenknecht hat es versucht. Deutsche Touristen ausgestattet mit der besten Wanderausrüstung und viel Überzeugungskraft haben es versucht. Über fast schon zwei Jahrzehnte lang. Vergebens. Die drei Appenzeller Sennen in ihren Rotjacken im schönen Appenzellerland geben das Käsegeheimnis nicht preis. Nun stellen sich drei neue Persönlichkeiten der schier unmöglichen Aufgabe: Marilyn Monroe, Charlie Chaplin und Sherlock Holmes. Sie werfen sich ins Zeug. Werden Sie es schaffen, den willensstarken Hütern das Käsegeheimnis zu entlocken?

Appenzeller® Käse - Sherlock Holmes

Appenzeller® Käse - Charlie Chaplin

Appenzeller® Käse - Marilyn Monroe

Credits Verantwortlich bei SO Appenzeller Käse GmbH: Rudolf Hegg (Leiter Verkaufsförderung und Marekting), Raphael Koller (Projektleiter Online Marketing). Verantwortliche Lead-Agentur: Contexta AG. Produktion: stories AG; Regie: Flurin Giger, DoP: Silvan Giger, Musik: Adrian Frutiger & Maurizio Bergmann, Sound-Design/Mix: TonstudioZ, Colorist: Yves Roy Vallaster, Executive Producer: Yves Bollag, Line Producer: Karl Sigudarson, Post-Production Supervisor: Chenyi Yu. Media: Mediasschneider Bern AG

Die gleiche einfache Werbeidee – kreiert und immer wieder neu umgesetzt von den kreativen Nomaden – hält den Appenzeller Käse trotz beschränktem Budget seit vielen Jahren ungeschlagen an der Top-of-Mind-Spitze. Das ist viel wert, weil sich Top-of-Mind im hart umkämpften Käsemarkt direkt in Mehrkäufe umwandeln lässt. Die crossmediale Kampagne ging am 17. Mai im TV/Web-TV, auf Plakat und auf Social Media in der Schweiz und Deutschland on air.