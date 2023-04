Aktuelle, auf der Plattform zhtreat.ch präsentierte Bauprojekte.

Die Plattform www.zhtreat.ch stellt traditionsreiche Bauwerke in Zürich vor, die einen Wandel erleben und ihren alten Glanz zurück erhalten. zhtreat informiert über die bauliche Entwicklung der Stadt Zürich und gewährt spannende Einblicke. Herausgeberin ist das Architekturbüro SPPA.

"Zürich ist gebaut", dieses berühmt gewordene Bonmot aus den 1990er Jahren, erweist sich als grosser Irrtum, hat sich doch die Stadt in den letzten 30 Jahren in kaum vorstellbarer Art und Weise verändert: Sie wächst und spriesst und plustert sich auf, dehnt sich in die Höhe und in die Breite, optimiert jede noch so kleine Lücke.



Mittendrin befinden sich auch schöne, mitunter prachtvolle historische Gebäude – so prominent, dass sie nicht einfach profane Hausnummern geblieben sind, sondern Namen tragen: Spengler-Haus, Hypo-Haus, Schanzenhof, Zürcherhof. Eine weitere Gemeinsamkeit: Zur Zeit sind sie alle eingerüstet, damit sie auch in Zukunft Würde und Glanz ausstrahlen werden. Verantwortlich für viele ist das Architekturbüro SPPA.

Aussergewöhnliche Situation

Im Zentrum von Zürich wird aktuell an vielen Standorten umgebaut. An mehreren dieser Umbauten ist das Architekturbüro SPPA beteiligt. Dessen erklärtes Ziel ist es, auch der breiten Öffentlichkeit Einblicke in die Projekte zu geben: "Wir fragten uns, wie wir mit dieser doch recht aussergewöhnlichen Situation umgehen sollen. Denn wir wollten nicht nur aus der Architektur-Perspektive über diese Projekte berichten, sondern in einem übergeordneten Zusammenhang", sagt, einer der drei Partner von SPPA. Auf www.zhtreat.ch werden deshalb nicht nur die Umbau-Projekte vorgestellt, sondern auch die Geschichten erzählt, die hinter jedem dieser Häuser stehen. «Damit werden wir auch das Interesse eines breiteren Publikums wecken», so hofft Graf.