Gemeinsam wollen 20 Minuten Advertising und Picstar in der Schweiz das Segment der alkoholfreien Biere stärken. Die Vermarkterin und die Influencer-Marketing-Agentur haben den Wettbewerb um eine Content-Marketing-Kampagne der Brauerei Feldschlösschen gewonnen. "Free Feels Good" soll dabei die Wahrnehmung der alkoholfreien Biere als geschmackvolles, erfrischendes und natürliches Lifestyle-Getränk stärken. "20 Minuten Advertising und Picstars konnten uns aufgrund ihres innovativen und ganzheitlichen Konzeptes überzeugen. Wir freuen uns auf die Kooperation und sind sicher, dass wir gemeinsam die positive Wahrnehmung von alkoholfreien Bieren stärken können", sagt, Brand Manager von Feldschlösschen.Die Kampagne umfasst nebst klassischer Werbung verschiedene Content-Massnahmen in der 20 Minuten Welt sowie Influencer Marketing. Unter anderem werden innerhalb der Kampagne die Schweizer Influencer(@mrsflury),(@janoschnietlispach) und(@marionkaelin) als Markenbotschafter aktiv. Sie werden regelmässig Storys und Feedposts zu den alkoholfreien Bieren von Feldschlösschen auf ihren InstagramProfilen veröffentlichen. Abgerundet wird das Konzept durch Marktforschung, deren Ergebnisse in die Optimierung des weiteren Kampagnenverlaufs einfliessen sollen. mir