Soda Stream: "Say Goodbye"

Mit der neuen Kampagne will Soda Stream seine Umweltbotschaft und die Bemühungen zur Reduktion des weltweiten Plastikverbrauchs unterstreichen. Im Clip kämpfen Septa, Hodor und The Mountain in Alltagssituationen mit Einweg-PET-Flaschen und erkennen, dass sie sich von ihnen verabschieden sollten.„Wir sind immer auf der Suche nach unterhaltsamen und spannenden Wegen, um die Botschaft zu vermitteln, dass wir frische prickelnde Getränke auf eine umweltfreundliche Weise genießen können“, so Daniel Birnbaum, CEO von Soda Stream, der Verbraucher ermutigen will, sich von Einweg-Plastik zu verabschieden und auf wiederverwendbare Lösungen zu setzen. „Sozusagen als Bonus können sie damit auch unnötiges, schmerzhaftes Schleppen vermeiden“, sagt Birnbaum.Der neue Clip ist ein Remake einer SodaStream- Kampagne von 2017.Alle drei Game-of-Thrones-Stars waren bereits früher in Soda-Stream-Videos zu sehen. Für „Say Goodbye“ hat das Unternehmen, sie nun erstmals in einem Spot vereint.