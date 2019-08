Es war einer der Mega-Deals im vergangenen Jahr.erwarb für umgerechnet fünf Milliarden Schweizer Franken, die zweitgrößte Kaffeekette der Welt hinterJetzt geht Coca-Cola in die Offensive und verstärkt damit den Wettbewerb in der Branche. In den kommenden Monaten ist nach Großbritannien der Start in mindestens zehn europäischen Ländern geplant, wie das Unternehmen vor gut zwei Wochen verkündet hatte. Darunter befindet sich neben Polen, Griechenland, Russland und Rumänien, auch die Schweiz. "Wir werden eine Reihe von Produkten wie ganze Bohnen, Filterkaffee, Kapseln und Ready-to-drink-Artikeln anbieten", heißt es aus dem Unternehmen auf Anfrage der Lebensmittel Zeitung , dem Schwestertitel von HORIZONT Swiss. Ab 2020 will Coca-Cola im Schweizer-Handel Costa gar in Kapselform anbieten.Warum die Schweiz in der Expansionsstrategie eine besondere Rolle spielt, erklärtim Gespräch mit der LZ so. "Die Schweiz ist aufgrund der überschaubaren Größe als Testmarkt für Zentraleuropa sehr beliebt", sagt der Analyst bei dem Vermögensverwaltermit Sitz in Zürich. Allerdings trifft Costa hier auf starke Wettbewerber. "Die Konkurrenz in der Schweiz bei gekühltem Kaffee ist stark. Beispielsweiseist ein sehr großer Wettbewerber in diesem Bereich", erklärt der Spezialist weiter.Entsprechend dürften Marken wie Emmi Caffè Latte, das gerade seine Sponsoring-Strategie neu justiert hat, auch dagegenhalten. Denn es geht um einen hochlukrativen Markt. Die Schweizerinnen und Schweizer zählen zu den grössten Kaffeetrinkern der Welt mit einem Jahreskonsum von 8,5 Kilogramm pro Person.