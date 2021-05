Im Zentrum der Kommunikationsoffensive steht der Slogan "creating time" des Unternehmens UMB, das jüngst die Softwareschmiede Ubitec und den Cloud-Spezialisten Meshtec übernommen hat und inzwischen mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigt. Der Claim ist einer Mitteilung zufolge in einem Co-Branding visuell aufbereitet worden und nicht nur Aufhänger, sondern auch Programm der Kampagne: Wer durch die IT-Lösungen von UMB Zeit spare, könne diese nutzen und mit aussergewöhnlichen Erlebnissen in Arosa verbringen.

Sommer-Kampagne UMB und Arosa Tourismus

Der sommerliche Auftritt der beiden Partner beinhaltet verschiedene Kommunikationsaktionen in Print und Online. In Social-Media-Beiträgen, Plakaten und Fernsehspots wird die Botschaft "creating time" ausgespielt. "Dieses Co-Branding ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation", lässt sich Marion Schmitz, Leiterin Marketing & Kommunikation von Arosa Tourismus, in der Mitteilung vernehmen. "Der Slogan ,creating time‘ wird mit Emotionen verbunden. Das bleibt in den Köpfen und sorgt direkt für Inspiration."