Es ist ein Blick in die Glaskugel. Doch er lässt schon erahnen, welche Themen das Marketing im kommenden Jahr in der Schweiz bestimmen werden. Erstmals hat Serviceplan Schweiz das CMO-Barometer für die Eidgenossenschaft erhoben. Die Agenturgruppe hatte bereits Mitte der Woche die Ergebnisse für die DACH-Region publiziert, in der die Ergebnisse aus der Schweiz integriert waren.

© Serviceplan Suisse

Welche drei Themen werden das Marketingjahr 202 bestimmen?

1. Nachhaltigkeit hat sich als etabliert

„Das relevanteste CMO-Thema 2022 ist für mich The New Normal. Gefolgt von der Digitalisierung und dem Data Driven Marketing. An dritter Stelle sehe ich die klare Positionierung von Marken.“ Nadine Hess, Leiterin Direktion Marketingkommunikation Migros Teilen

© Serviceplan Suisse

Welche Aufgaben sehen CMOs als ihre wichtigste an?

2. Digitalisierung beschleunigt sich

© Serviceplan Suisse

Die Top 10 der typischen CMO-Aufgaben in 2022

3. Marke wird wichtiger

4. Kreativität braucht es

© Serviceplan Suisse

Welche Impulse erwarten CMOs von ihren Agenturen

„Von unseren Agenturen erwarte ich Kommunikationskonzepte, welche die Markenentwicklung in einem wieder stabilen, sehr digitalen Marktumfeld vorantreiben“ Dirk Hildenbrand, Marketing Manager bei Kentucky Fried Chicken Teilen

48 Chief Marketing Officer der wichtigsten Unternehmen der Schweiz hatten zuvor die relevanten Marketingtrends eingeschätzt und verraten, welche Erwartungen sie an das kommende Jahr haben. Diese Daten lassen sich zu vier Trends verdichten:Ohne Nachhaltigkeit geht im Marketing nicht mehr viel. Die Unternehmen spüren, dass sie bei diesem Thema von den Konsumierenden zum Handeln aufgefordert werden. Bei den Themen, die das Marketingjahr 2022 am meisten bestimmen werden, rangiert die Nachhaltigkeit mit 25 Prozent aber auf Platz 3, hinter New Normal (40 Prozent) und Digitalisierung (35 Prozent).Das ist ein Unterschied zu den Ergebnissen der DACH-Region, bei denen Nachhaltigkeit mit 39 Prozent an der Spitze steht, vor der Digitalisierung mit 29 Prozent und New Normal mit 25 Prozent.Der Einsatz digitaler Technologien im Marketing ist unumgänglich und gewinnt durch die Folgen der Corona-Pandemie an Bedeutung. Generell wird auch damit gerechnet, dass sich CMOs im Vergleich zum Vorjahr verstärkt mit der Digitalisierung des Marketings (63 Prozent) und dem Verbessern der CX (53 Prozent) auseinandersetzen werden. Und noch zwei typische CMO-Aufgaben gewinnen an Bedeutung: die emotionale Bindung der Zielgruppen an die Marke und das Anpassen/Optimierung der Marketingorganisation. Das sagen jeweils 56 Prozent der Umfrageteilnehmenden.Es ist ein Statement für mehr Markenarbeit. 35 Prozent der CMOs in der Schweiz sehen den Aufbau und die Stärkung der Marke als ihre wichtigste Aufgabe an, vor der Digitalisierung mit 31 Prozent und dem Mitarbeitermanagement mit 25 Prozent. Damit unterscheiden sich die Schweizer in der Priorisierung nicht von ihren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und in Österreich.Trotz der Digitalisierung auf allen Ebenen - von ihren Agenturpartnern erwarten die CMOs unternehmensgerechte, kreative Ideen auf allen Ebenen. Und sie wollen, dass sie Trends rechtzeitig erkennen sowie konkrete Lösungen und Konzepte erarbeiten.Fürergeben sich aus den Ergebnissen klare Learnings. "Unsere Aufgabe ist es, Faktoren wie Kreativität, Relevanz und Empathie mit harten Fakten, gewonnen durch digitale Technologien, zu verbinden. Das Können, diese beiden Welten optimal zu vereinen, ist ein starker Treiber für eine erfolgreiche Marke", sagt die CEO und Partner bei Serviceplan Suisse.Und noch ein Learning hat die Untersuchung parat, findet: der Faktor Mensch darf nicht vergessen werden. "Kundenbeziehungen und Kundenbindung haben wieder an Signifikanz gewonnen. Aber auch interne Themen wie Teamwork, Mitarbeiter-Management und neue Zusammenarbeitsmodelle stehen oben auf der Agenda", sagt der Chief Strategy Officer bei Serviceplan.