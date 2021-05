Clyde bietet das flexibelste Auto Abo für die Schweiz an. So einfach war es noch nie ein eigenes Auto zu fahren. Der Clyde Kunde sucht sich das passende Auto aus und bestimmt die gewünschte Mindestlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr sowie die monatliche Laufleistung zwischen 500 km und 4‘000 km. Bezahlt wird dann immer eine fixe monatliche Rate, die sämtliche Kosten, ausser Tanken, abdeckt. Clyde ist der einzige Anbieter, bei dem es keine Anmeldegebühr gibt und das Auto kostenlos an jeden Ort in der ganzen Schweiz geliefert wird. Der gesamte Kaufprozess funktioniert komplett digital. Clyde nennt das alles «Dein Auto in Easy.» Clyde ist ein Startup der AMAG Gruppe und wird von Timo Nührich geleitet.