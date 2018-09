Damit blieben die Schweizer weit hinter ihren deutschen Kollegen zurück: Jung von Matt in Hamburg ist mit 16 Medallien der erfolgreichste deutsche Teilnehmer des Wettbewerbs. An zweiter Stelle rangiert die

mit zehn Medaillen, gefolgt von Havas mit sieben. Insgesamt holten die deutschen Kreativen bei der internationalen Show 59-mal Edelmetall

. Eine Übersicht aller Gewinner gibt es

Pro Infirmis | Alle sind gleich. Niemand ist gleicher.

Im Nationenvergleich schneiden traditionell die USA am besten ab. Auf das Konto der dortigen Agenturen gehen 251 Medaillen. Auf dem Treppchen folgen Großbritannien mit 66 und schließlich Deutschland 50 Trophäen. Preisgekrönte Kampagnen kommen dieses Jahr aus 43 Nationen. Die Gold-Gewinner können sich zudem noch Hoffnungen auf einen Grand Prix machen. Diese Hauptpreise werden allerdings erst bei der Clio-Preisverleihung am 3. Oktober in New York bekannt gegeben. Traditionell sind die Clios sehr stark von US-Agenturen geprägt. Allerdings lässt sich beobachten, dass die Veranstalter verstärkt die Nähe zu anderen Nationen suchen und deshalb ihre Jurysitzung an wechselnden Orten rund um den Globus stattfindet. Dieses Jahr machte der Wettbewerb erstmals in Deutschland Station. Juriert wurde Anfang August in einem Luxushotel am Tegernsee.