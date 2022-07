© Alpian Géraldine Fasnacht und Belinda Bencic werden Chief Inspiration Officers und Markenbotschafter bei Alpian

Alpian will noch in diesem Sommer als erste digitale Privatbank der Schweiz starten. Jetzt verkündet das Technologieunternehmen an die Zusammenarbeit mit Belinda Bencic und Géraldine Fasnacht. Die Tennisolympiasiegerin und "Schweizer Sportlerin des Jahres 2021" und die Freeride-Snowboarderin, Basejumperin und Wingsuit-Pilotin sollen sollen nicht nur exklusive Botschafterinnen für die Marke sein, sondern auch als ehrenamtliche Chief Inspiration Officers die Unternehmenskultur prägen.