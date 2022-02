© ch media

Rolf Steiner (links), Heinz Meyer

An den Druckstandorten von CH Media in Aarau, St. Gallen Winkeln und Derendingen werden Tages- und Wochenzeitungen, Werbedrucksachen sowie Zeitschriften und Kataloge auf neusten Produktionsanlagen produziert, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dank der vertieften, standortübergreifenden Zusammenarbeit profitierten Kundinnen und Kunden von neuen, innovativen Möglichkeiten. Die Angebotspalette würde mit hybriden Druckerzeugnissen erweitert, welche modernste Druckverfahren vereinen – beispielsweise in Form eines Inhalts im LED-Zeitungsdruckverfahren und eines Umschlags im Bogenoffsetverfahren."Seit dem Start von CH Media im Oktober 2018 fördern wir die integrative Zusammenarbeit über Standorte hinaus und investieren kontinuierlich in Produkte sowie Anlagen. Dadurch hat sich unser Leistungsspektrum laufend entwickelt und zeichnet sich im Druck von innovativen Erzeugnissen schweizweit mit einzigartigen Attributen aus", sagt, Chief Operating Officer von CH Media.Das neue strategische Geschäftsfeld "Printing" wird vonund seinem Stellvertreter sowie Head of Marketing & Salesverantwortet. Die betrieblichen Gesellschaften Vogt-Schild Druck AG mit Rolf Steiner als Geschäftsführer und CH Media Print AG unter der Leitung von Heinz Meyer bleiben bestehen.