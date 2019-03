Bei "Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert" treten sieben musikalische Künstler gegen einander an. In den ersten sieben Episoden wird je eine Sängerin oder ein Sänger von den sechs anderen mit einer persönlichen, völlig neuen Interpretation eines eigenen Songs überrascht. Zusätzlich performt der Künstler des Abends ein eigenes Lied und kürt am Ende der Folge den Song des Abends. In der achten Episode werden ausgewählte Lieder im Duett gesungen.Für die Produktion ziehen sich sieben Schweizer Musiker aus unterschiedlichen Stilrichtungen für mehrere Tage an einen abgeschiedenen Ort zurück, leben und musizieren zusammen. TV24 ist dabei und zeigt während den acht Episoden einen angeblich persönlicheren Einblick in das Musikschaffen der Sänger und Sängerinnen.TV24 lanciert mit "Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert" nach "Ninja Warrior Switzerland" und "Die Höhle der Löwen Schweiz" die dritte Eigenproduktion und hat für die Umsetzung die Produktionsfirma Habegger AG engagiert. Gedreht wird im Winter 2019/2020 in Gran Canaria. Erworben wurde die Formatlizenz von Banijay Rights, der internationalen Distributions-Unit der Banijay Group. Weltweit wird die Show in 12 Ländern, basierend auf dem Originalformat von InMediate International on FTV Format de Beste Zangers, ausgestrahlt.Roger Elsener, Geschäftsführer TV & Radio und Mitglied der Unternehmensleitung CH Media und Andrew Sime, Vice President Formats bei Banijay Rights freuen sich auf die Zusammenarbeit: "'The Best Singers' läuft in zahlreichen Ländern schon sehr erfolgreich und wir sind davon überzeugt, dass das Format beim Schweizer Publikum ebenfalls grossen Anklang finden wird. Mit einem einzigartigen Line-Up und einem Blick hinter die Kulissen des kreativen Schaffens hat 'Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert' alle Eigenschaften eines Primetime-Hits."