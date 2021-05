Seit heute on air: ArgoviaToday mit 16-köpfigem Redaktionsteam

© CH Media Das 16-köpfige ArgoviaToday Team berichtet aus der Region für die Region

Früher als angekündigt geht heute das neue Newsportal für die Grossregion Aargau live. ArgoviaToday ist die dritte regionale Newsplattform von CH Media nach FM1Today in der Ostschweiz und PilatusToday in der Zentralschweiz. Für das informative und unterhaltende Onlineportal wurden ein in der Region Aargau verwurzeltes Team rekrutiert und neue Stellen geschaffen.