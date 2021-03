Mehr zum Thema

Radio Bern1

Grünes Licht für Konzessionsübertragung in die Organisation von CH Media

Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) stimmt der Übertragung der Konzession von Radio Bern1 an die CH Regionalmedien AG zu. Damit steht der Integration von Radio Bern1 in die Organisation von CH Media per 1. März 2021 nichts mehr im Weg.