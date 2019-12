Seit 1. Dezember leitetdas Marketingteam von TV Regional und Radio. Sie verantwortet damit sämtliche B2C- und B2B-Marketingmassnahmen der regionalen TV-Sender TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1 sowie die Radio-Marken Radio 24, Radio Argovia, Radio FM1, Radio Pilatus, beide Virgin Radio Switzerland-Sender und Radio Melody. Das Team von Stanig umfasst sieben Personen. Insgesamt arbeiten 14 Personen im Marketing von TV, Radio & Filmvertrieb.Zuvor war die 36-Jährige während zwölf Jahren in unterschiedlichen Marketing- und Brandmanagementpositionen für Soeder Naturkosmetik, SRF, Schweiz Tourismus und Freitag tätig. Bevor sie im 2016 einen Master of Advanced Studies in Brand & Marketing Management erfolgreich abgeschlossen hat, erlangte sie den Fachausweis als Marketingfachfrau. Sie berichtet anDie Leiterin Marketing, TV, Radio & Filmvertrieb bei CH Media freut sich auf die Zusammenarbeit: "Ich bin überzeugt, dass sie unsere Medienmarken und das ihr unterstellte Marketingteam erfolgreich führen und weiterentwickeln wird.danke ich für ihren ausserordentlichen Einsatz mit viel Leidenschaft und Herzblut".Novak hatte sich entschieden, nach siebenjähriger Tätigkeit bei CH Media das Medienhaus per Ende 2019 zu verlassen. mir