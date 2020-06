Die Danexis AG in Bern hat das Softwaresystem für Regiocast zwischen 2009 und 2011 realisiert. Es erlaubt den Radiosendern von CH Media die modulare Produktion von Radionachrichten: Jede Nachrichtenmeldung wird einzeln produziert und eingesprochen. Kurz vor der vollen Stunde werden die passenden Meldungen auf die einzelnen Sender verteilt und durch Newscloud automatisiert zum gewohnten Nachrichtenbulletin zusammengesetzt. Für jeden Sender entsteht somit eine individualisierte Nachrichtensendung.Das System soll die Nachrichtenleistung deutlich erhöhen sowie Nachrichtenqualität und Effizienz steigern. Beispielsweise sollen es die frei gewordenen Kapazitäten, die durch die zentrale Produktion von nationalen und internationalen Nachrichtenmeldungen gewonnen werden, den Radiostationen ermöglichen, mehr in regionale Beiträge zu investieren.Mit der Lancierung von Newscloud will CH Media Radio sein Nachrichtenangebot deutlich ausbauen. Alle Regionalsender sollen künftig unter der Woche von fünf Uhr morgens bis 23 Uhr durchgängig zur vollen Stunde Nachrichten senden. Zusätzlich ist ein Angebotsausbau bei den DAB+-Sendern möglich: Bei Radio Melody werden neu ebenfalls durchgängig Nachrichten zu hören sein, Virgin Radio Rock wird zweieinhalb Jahre nach Gründung seinen Hörern in Zukunft auch ein Nachrichtenangebot präsentieren können. "Uns als Radiogruppe bringt Newscloud einen entscheidenden Schritt weiter", lässt sich Florian Wanner, Leiter Radio CH Media, in einer Mitteilung zitieren. "Wir können nicht nur unsere eigenen Sender mit massgeschneiderten Nachrichten beliefern, sondern auch Stationen ausserhalb unseres Medienhauses."Das neue System führt CH Media schrittweise ein. Für die Nachrichten von Radio Argovia und Radio 24 ist Newscloud bereits seit Mitte Mai im Einsatz. Im laufenden Monat folgen Radio Melody, Virgin Radio Rock und Radio 32 in Solothurn. Radio FM1 arbeitet vom kommenden Juli an in den Abendstunden mit Newscloud.