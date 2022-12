Laura Meyer ist Women of the Year 2022

Hotelplan, © Hotelplan Laura Meyer ist Women of the Year 2022

Women in Business hat am Mittwochabend Laura Meyer als Women of the Year 2022 ausgezeichnet. Die CEO von Hotelplan Group sei ein inspirierendes Vorbild uns stehe mit ihrem Einsatz und ihrem Erfolg stellvertretend für all die anderen Leistungsträgerinnen in der Schweiz.