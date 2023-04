Was sollten Marketer von spezialisierten Agenturen in der heutigen Zeit des Wandels einfordern und worauf sollten sie sich konzentrieren? BMQ aus Baar in Zug bietet Marketing as a Service. Welche Angebote, Talente und Technologien stecken hinter diesem Ansatz? Das Interview mit CEO Katherine B. Crowden (schriftlich) sowie das Kurzvideo mit dem BMQ-Team liefern Antworten...

BMQ bietet "Marketing as a Service" an. Was muss ich mir darunter vorstellen? Cahterine B. Crowden: Unsere Kunden bekommen ein Marketingteam im Abonnement - die Disziplinen und Fähigkeiten, die sie gerade brauchen: CMO as a Service, Marketing Analytics as a Service, oder Content as a Service, zum Beispiel. Eigentlich wie eine interne Marketingabteilung, nur eben extern. Mit dem Vorteil, dass Sie viel leichter Zugang zu Spezialisten haben, ohne diese einstellen zu müssen. Auf diese Weise begleiten wir unsere Kunden Schritt für Schritt auf die nächste Marketingstufe. Denn Marketing ist sehr technisch geworden. Ein einzelner Marketer allein kann nicht alle Teildisziplinen beherrschen. Hier springen wir ein und schließen die Lücken. Wir kombinieren unser Marketing-Know-how mit Daten- und Technologiekompetenz. Unsere Kunden wissen, wie sie intelligent delegieren können.



Ganz genau. Wir halten an der ZHAW Vorlesungen zu Themen wie Content Marketing oder Marketing Automation. Dieses Wissen, kombiniert mit unserer Erfahrung aus vielen Projekten, wollen wir weitergeben. Zu diesem Zweck haben wir das Marketing Wonderland ins Leben gerufen. In verschiedenen Formaten, Podcast, Webinaren, Texten, werfen wir einen neuen Blick auf Bekanntes und erklären Marketingbegriffe und Frameworks oder geben Tipps aus der Praxis.

Was ist Ihre treibende Kraft? Wir sind datengetrieben. Wir führen keine Diskussion darüber, wer welche Farbe besser findet. Wir testen es! UND: Wir wollen nicht auf einer Spam-Liste landen. Wir wollen auf relevante und persönliche Weise kommunizieren – so automatisiert wie möglich.

Eine besondere Herausforderung? Der Next-Level-Marketing-Ansatz lässt sich inhaltlich und in seinen Schritten nicht standardisieren. Wir lassen uns auf jeden Kunden in seiner einzigartigen Situation ein. Das ist auch das, was wir am meisten lieben! Entweder stehen wir direkt an der Seite des Unternehmens, das noch keine Marketingleute engagiert hat. Oder wir übernehmen bei grossen Projekten/internationalen Kunden eine spezifische Rolle, etwa den Kunden dort abzuholen, wo er sich in der Customer Journey befindet.





Wir führen ein Interview, kein Vorstellungsgespräch. Erlauben Sie mir dennoch, Sie nach den Stärken und Schwächen von BMQ zu fragen ... Vielleicht sind wir manchmal etwas verkopft, strategisch, akademisch. Natürlich können wir auch schnell reagieren und einfach umsetzen. Aber wir bevorzugen es, wenn eine Entscheidung Hand und Fuß hat, wir halten unsere Hypothese fest, bevor wir losrennen. Als Unternehmen sind wir noch jung, lernen jeden Tag dazu und wachsen an unseren Schwächen genauso wie an unseren Stärken. Eine dieser Stärken ist, wie wir von unseren Kunden immer wieder hören, dass wir gut mit dem arbeiten können, was wir haben und nicht zwanghaft alles neu erfinden müssen. Das grösste Lob ist, wenn unsere Kunden von einem Pilotprojekt zu einer Serviceleistung übergehen. Wir streben langfristige Partnerschaften an, nah an unseren Kunden – das ist die Quintessenz von Marketing as a Service.



Über BMQ Sichtbarkeit, nachhaltige Kundenerlebnisse und zielgruppengerechte Kommunikation: Das Marketing-as-a-Service Team von BMQ Partners AG setzt gezielt seine kombinierte Kommunikations- und Technologiekompetenz ein, um Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Mit datenbasierten Methoden und iterativem Vorgehen ermöglicht BMQ Unternehmen, schneller zu lernen, qualifizierte Entscheidungen zu treffen und langfristig zu wachsen. Strategische Beratung, pointierter Content, treffsichere Distribution und PR-Expertise dienen als Fundament für den Sprung in das "Next Level Marketing".

Wir haben das Service-Gen in uns und gehen die extra Meile für unsere Kunden. Wir laufen in den Schuhen unserer Kunden. So bekommen sie von uns den nächstbesten Marketingschritt - datenbasiert und ergebnisorientiert.